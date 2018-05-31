Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі

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Навчання пройшли на базі Бердянського прикордонного загону в рамках співпраці з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил відвідали практичний аутотренінг з експлуатації бойових броньованих автомобілів типу Humvee. Про це повідомила прес-офіцер загону Валерія Карпиленко на своїй сторінці у Facebook у четвер, 31 травня.

«Два тижні водійський склад Донецького прикордонного загону поліпшував власні вміння в питанні обслуговування і експлуатації бойових броньованих автомобілів типу Хамві», - зазначила Карпиленко.

Вона уточнила, що навчання пройшли на базі Бердянського прикордонного загону в рамках співпраці з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні.

У програмі навчання - порядок експлуатації транспортних засобів, особливості експлуатації та ремонту в різних умовах.