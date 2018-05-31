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    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі

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    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі

    Навчання пройшли на базі Бердянського прикордонного загону в рамках співпраці з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні

    Військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил відвідали практичний аутотренінг з експлуатації бойових броньованих автомобілів типу Humvee. Про це повідомила прес-офіцер загону Валерія Карпиленко на своїй сторінці у Facebook у четвер, 31 травня. 

    «Два тижні водійський склад Донецького прикордонного загону поліпшував власні вміння в питанні обслуговування і експлуатації бойових броньованих автомобілів типу Хамві», - зазначила Карпиленко. 

    Вона уточнила, що навчання пройшли на базі Бердянського прикордонного загону в рамках співпраці з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні.

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    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі
    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі
    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі
    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі
    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі
    Прикордонники випробували машини Humvee на Донбасі

     У програмі навчання - порядок експлуатації транспортних засобів, особливості експлуатації та ремонту в різних умовах.

     

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