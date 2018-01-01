Прикордонники виявили за місяць понад 440 підроблених документів
- Вчора, 23:58
-
Розсилка
На порушників складено протоколи про порушення законодавства, які направлені до суду
Прикордонники виявили протягом останнього місяця понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.
«Протягом місяця цього року співробітники Держрприкордонслужби виявили під час здійснення заходів перевірки та оформлення осіб у пунктах пропуску на державному кордоні понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 3 лютого на Одещині, в пункті пропуску «Кучурган», прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили громадянку Молдови. Жінка намагалася потрапити в Україну як пасажирка одного з автомобілів, однак надала чужий закордонний паспорт. Як повідомила жінка, документ вона взяла у своєї подруги.
Ще одна жінка, громадянка України, поверталася в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» також автівкою. В українки прикордонники Львівського загону виявили теж чужий закордонний паспорт.
На обох порушниць складено протоколи про порушення законодавства, які направлені до суду, чужі закордонні паспорти вилучено.