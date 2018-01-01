Прикордонники виявили за місяць понад 440 підроблених документів

На порушників складено протоколи про порушення законодавства, які направлені до суду

Прикордонники виявили протягом останнього місяця понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. «Протягом місяця цього року співробітники Держрприкордонслужби виявили під час здійснення заходів перевірки та оформлення осіб у пунктах пропуску на державному кордоні понад 440



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На порушників складено протоколи про порушення законодавства, які направлені до суду

Прикордонники виявили протягом останнього місяця понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Протягом місяця цього року співробітники Держрприкордонслужби виявили під час здійснення заходів перевірки та оформлення осіб у пунктах пропуску на державному кордоні понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 3 лютого на Одещині, в пункті пропуску «Кучурган», прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили громадянку Молдови. Жінка намагалася потрапити в Україну як пасажирка одного з автомобілів, однак надала чужий закордонний паспорт. Як повідомила жінка, документ вона взяла у своєї подруги.

Ще одна жінка, громадянка України, поверталася в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» також автівкою. В українки прикордонники Львівського загону виявили теж чужий закордонний паспорт.

На обох порушниць складено протоколи про порушення законодавства, які направлені до суду, чужі закордонні паспорти вилучено.