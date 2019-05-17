Прикордонники затримали мешканця Макіївки, який приховав в авто більше мільйона гривень



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В салоні авто та повітряному фільтрі було виявлено 1 мільйон 116 тисяч гривень та 2850 доларів Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Випадок стався на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Новотроїцьке»

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил завадили прихованому переміщенню готівки на суму у понад мільйон гривень.

Про це 17 травня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«В ході реалізації наявної інформації оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях було встановлено громадянина України, який намагався перемістити через лінію розмежування значну суму грошей з приховуванням в конструктивних особливостях свого автомобіля», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний мешканець Макіївки на автомобілі прибув з тимчасово окупованої території для оформлення на контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке».

«За ініціативою прикордонних оперативних підрозділів автомобіль було виведено з загального потоку для проведення поглибленого огляду, під час якого оглядовою групою прикордонників та представників Державної фіскальної служби, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, в салоні та повітряному фільтрі було виявлено 1 мільйон 116 тисяч гривень та 2850 доларів», - повідомили в штабі ООС.

Транспортний засіб та грошові кошти були вилучені представниками слідчого відділу фінансових розслідувань ДФС. Походження грошей та їх призначення будуть з’ясовувати правоохоронці з прийняттям відповідного правового рішення.

Раніше повідомлялося, що прикордонники Донецького загону спільно із співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» зупинили спробу переміщення на тимчасово окуповану територію України стоматологічного обладнання вартістю понад 20 тисяч гривень.