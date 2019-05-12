На окуповану територію намагалися вивезти стоматологічне обладнання



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Прикордонники вилучили обладнання

Вартість стоматологічного обладнання 20 тис грн

Прикордонники Донецького загону спільно із співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» зупинили спробу переміщення на тимчасово окуповану територію України стоматологічного обладнання вартістю понад 20 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Товар, що переміщувався з порушенням встановлених правил, вилучено представниками ДФС для оформлення відповідних матеріалів справи про адміністративне правопорушення», - повідомили прикордонники.

Крім того в КПВВ «Мар’їнка» прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин намагався «домовитися» про безперешкодний перетин лінії розмежування та пропонував хабар. На таку пропозицію особа отримала від прикордонників категоричну відмову, кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» задокументовано, громадянина передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Як повідомлялося, росіянин намагався вивезти з України годинників на 700 тис. грн.