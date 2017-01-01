Прикордонники завадили нелегальному перекачуванню спирту на Вінниччині

Трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу будинку, в якому ніхто не проживає

На Вінниччині прикордонники відділу «Велика Кісниця» Могилів-Подільського загону виявили на березі Дністра, прикопаний на півтораметрову глибину 32-мм поліетиленовий трубопровід, який готували для перекачки спирту, передає прес-служба прикордонників. Зазначається, що трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу



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Трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу будинку, в якому ніхто не проживає

На Вінниччині прикордонники відділу «Велика Кісниця» Могилів-Подільського загону виявили на березі Дністра, прикопаний на півтораметрову глибину 32-мм поліетиленовий трубопровід, який готували для перекачки спирту, передає прес-служба прикордонників.

Зазначається, що трубопровід простягався майже на 100 метрів та обривався поблизу будинку, в якому ніхто не проживає.

«У ході подальших заходів за участю представників Прикордонної поліції Республіки Молдова охоронці кордону виявили в річці пластикову трубу завдовжки близько 30 метрів, прокладену з молдовського берега. Такі комунікації, зазвичай, контрабандисти використовують для незаконного переміщення спирту через державний кордон», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що скористатися трубопроводом зловмисники не встигли. Його демонтували і передали співробітникам ДФС.