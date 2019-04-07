Принц Вільям пройшов стажування в британських спецслужбах



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Під час стажування принц Вільям, зокрема, ознайомився з тим, як контртерористичні підрозділи аналізують розвіддані і ведуть розслідування Фото АСН

Принц ознайомився з тим, як контртерористичні підрозділи аналізують розвіддані і ведуть розслідування.

Герцог Кембриджський принц Вільям пройшов тритижневе стажування в трьох британських спецслужбах і вважає цей досвід корисним, повідомляє Кенсінгтонський палац.

«З урахуванням того, що рівень загрози міжнародного тероризму в Великобританії протягом останніх п'яти років був встановлений на рівні «Серйозний» або вище, герцог дуже хотів на власні очі побачити видатну роботу, яку виконують співробітники служб безпеки і розвідки», - йдеться в заяві.

Йдеться про розвідслужби МІ-5, МІ-6 і Центр урядового зв'язку (GCHQ). Стажування принца Вільяма в цих спецслужбах завершилася в суботу. За словами принца, які наводяться в повідомленні, в MI5, MI6 і GCHQ «повно звичайних людей, які роблять колосальну роботу, щоб забезпечити нашу безпеку».

Під час стажування принц Вільям, зокрема, ознайомився з тим, як контртерористичні підрозділи аналізують розвіддані і ведуть розслідування. Глава GCHQ, де принц Вільям провів останній тиждень свого стажування, заявив, що герцог працював «надзвичайно старанно» і «комфортно почував себе серед деяких висококваліфікованих аналітиків і операторів».