Принц Вільям та Кейт Міддлтон обрали ім'я для сина

ЗМІ не вгадали ім'я новогонародженого принца

Принц Вільям та Кейт Міддлтон вибрали ім'я для свого новонародженого сина – маленького принца звати Луї Артур Чарльз. Про це в Twitter повідомляє The Associated Press. «Палац повідомляє, що новонародженого сина принца Вільяма та Кейт звати Луї Артур Чарльз», - йдеться у повідомленні. Раніше британські журналісти припустили, що



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Принц Вільям та Кейт Міддлтон

ЗМІ не вгадали ім'я новогонародженого принца

Принц Вільям та Кейт Міддлтон вибрали ім'я для свого новонародженого сина – маленького принца звати Луї Артур Чарльз. Про це в Twitter повідомляє The Associated Press.

«Палац повідомляє, що новонародженого сина принца Вільяма та Кейт звати Луї Артур Чарльз», - йдеться у повідомленні.



Раніше британські журналісти припустили, що ім’я новонародженої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон вже розкрили на сайті королівської сім’ї. Журналісти вважали, що на сайті королівської сім’ї зарезервували сторінку для «принца Альберта».



Як відомо, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьої дитиною у неї та принца Вільяма.