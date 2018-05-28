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    Принцу Чарльзу подарували сад в Вірменії

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    Саркісян подарував принцові Чарльзу сад

    Саркісян подарував принцу Чарльзу сад в Вірменії

    Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що він подарував британському принцу Чарльзу невеликий сад на території країни.

    «Принц Чарльз - великий друг Вірменії, довгі роки допомагає проекту «Єреван - любов моя», який я ініціював у 2010 році ... Єдине, що крім дружби представляє (матеріальну) цінність, це невеликий сад, що належав моїй родині, моїм синам і його синам, який я йому подарував», - розповів Саркісян.

    Він уточнив, що цей маленький сад знаходиться в Вірменії, але відмовився говорити, де саме він знаходиться.

    Де він знаходиться, я вам не скажу», — пожартував президент.

    «Саркісян був послом Вірменії у Великобританії в 1998-2000 і 2013-2018 роках.

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