Принцу Чарльзу подарували сад в Вірменії
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Саркісян подарував принцові Чарльзу сад
Саркісян подарував принцу Чарльзу сад в Вірменії
Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що він подарував британському принцу Чарльзу невеликий сад на території країни.
«Принц Чарльз - великий друг Вірменії, довгі роки допомагає проекту «Єреван - любов моя», який я ініціював у 2010 році ... Єдине, що крім дружби представляє (матеріальну) цінність, це невеликий сад, що належав моїй родині, моїм синам і його синам, який я йому подарував», - розповів Саркісян.
Він уточнив, що цей маленький сад знаходиться в Вірменії, але відмовився говорити, де саме він знаходиться.
Де він знаходиться, я вам не скажу», — пожартував президент.
«Саркісян був послом Вірменії у Великобританії в 1998-2000 і 2013-2018 роках.