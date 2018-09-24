«Приватбанк» врегулював суперечку з сім’єю Суркісів на 1 млрд грн



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Ігор Суркіс і його брат Григорій Суркіс

Ігор Суркіс і його брат Григорій Суркіс, а також інші пов'язані з «Приватбанком» особи подали 42 позови проти НБУ

Державний «Приватбанк» врегулював суперечку з родиною Суркісів щодо відшкодування капіталізованих внесків, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в банку.

«Понад 1 млрд грн вже відшкодовано», - сказав співрозмовник агентства.

Крім цього, джерело повідомило про стан касації в рамках судової тяганини з «Акцент-банком» («А-банк»). «Ми поки не отримали рішення суду, але готові його виконати і здійснити відшкодування», - сказав співрозмовник.

Як уточнила ЗМІ прес-служба «Приватбанку», банк виконує всі рішення українських судів, які вступають у силу. При цьому судові рішення на користь Суркісів оскаржені «Приватбанком» у Верховному Суді, банк не виплачував кошти в рамках виконавчого провадження.

Щодо рішення Верховного Суду на касацію «Приватбанку» і Національного банку України (НБУ), фінустанова до теперішнього часу не отримала відповідного документа.

У той же час в прес-службі відзначили, що на сьогодні «Приватбанк» показує хороші фінансові результати, має ліквідність і, відповідно, можливість виконувати рішення судів без звернення за додатковим капіталом до свого власника - Міністерства фінансів України.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. В рамках націоналізації його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Ігор Суркіс і його брат Григорій Суркіс, а також інші пов'язані з «Приватбанком» особи подали 42 позови проти НБУ. Майже всі позови подано до адміністративного суду і стосуються оскарження визнання Нацбанком зазначених осіб пов'язаними з «Приватбанком».

Іншими позивачами, в тому числі, виступають батько Ігоря і Григорія - Рахміль Суркіс, Світлана Суркіс (дочка Г.Суркіса), Марина Суркіс (дочка І.Суркіса), Поліна Ковалик (один з акціонерів А-Банку), А-Банк, футбольний клуб «Динамо» (І.Суркіс - президент клубу), а також пов'язані з Суркісами офшорні компанії - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов сім'ї Суркісів і постановив стягнути з «Приватбанку» кошти в сумі 1,05 млрд грн, $ 266,2 тис., а також EUR 7,8 тис. Відповідне рішення підтвердив Київський апеляційний адміністративний суд.

Державна виконавча служба 13 листопада 2017 року відкрила провадження про стягнення з «Приватбанку» коштів на користь сім’ї Суркісів. Суми коштів, що підлягають стягненню, в системі не уточнюються.