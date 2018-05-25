500 грн за грам: на Хмельниччині затримали наркодилерів

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Амфетамін та марихуану зловмисники замовляли у наркодилерів в Києві та отримували через пошту

У Кам’янці-Подільському співробітниками Служби безпеки України затримано трьох місцевих жителів, які займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники задокументували декілька фактів незаконної реалізації наркотичних речовин.

Зазначається, що учасники злочинного угрупування утворили розгалужену мережу збуту амфетаміну та марихуани, яку замовляли у наркодилерів в Києві та отримували через пошту.

Під час проведення обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили майже кілограм амфетаміну та марихуани. Продавали наркотики по 500 гривень за грам. За попередніми підрахунками, середньомісячний обіг наркотиків сягав близько 200 тисяч гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 тривають слідчі дії. Санкцією статті передбачено покарання позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.