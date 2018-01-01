«Проект «Україна» треба закривати». Брат нового голови Конституційного суду виявився українофобом?

Рулав Одд очолює антиукраїнську партію «Русь»

Брат нещодавно обраного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд (раніше мав ім’я-прізвище Денис Шевчук) є головою партії «Русь», яка свого часу входила до одіозного «Блоку Наталії Вітренко». Шевчук очолив партію в 2009-му році і встиг відмітитись низкою українофобських висловлювань. Так він заявляв, що



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Брат голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука Рулав Одд

Рулав Одд очолює антиукраїнську партію «Русь»

Брат нещодавно обраного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд (раніше мав ім’я-прізвище Денис Шевчук) є головою партії «Русь», яка свого часу входила до одіозного «Блоку Наталії Вітренко». Шевчук очолив партію в 2009-му році і встиг відмітитись низкою українофобських висловлювань. Так він заявляв, що життя продемонструвало нежиттєздатність та неефективність «ідей українства», а «проект «Україна», який несе в собі лише ненависть та заперечення, має бути закритий з причин його неспроможності та шкідливості. Натомість Шевчук пропонував на місті України створити державу «Русь», бо існування нашої країни, на його думку, можливе тільки в рамках руської православної цивілізації та «руського миру».

Також Рулав Одд є фігурантом розслідувань Генпрокуратури та НАБУ – він підозрюється в розтраті коштів спільно з керівництвом державного підприємства «Укрхімтрансаміак».