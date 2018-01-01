Новий глава Конституційного суду «на гачку»? Родинні таємниці Станіслава Шевчука

У брата нового глави Конституційного суду екзотичні не лише ім’я та прізвище, а й минуле у політиці і бізнесі

У декларації новообраного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, серед членів родини, окрім дружини та сина, зазначений брат з дуже екзотичним ім’ям та прізвищем Рулав Одд. Причому окремо зазначено, що раніше він мав ім’я Денис. Додамо, що і прізвище він змінив не так давно. Доходи Шевчука-Одда у порівнянні з іншими членами

Новообраний голови Конституційного Суду Станіслав Шевчук (ліворуч) та його брат з дуже екзотичним ім’ям та прізвищем Рулав Одд

У брата нового глави Конституційного суду екзотичні не лише ім’я та прізвище, а й минуле у політиці і бізнесі

У декларації новообраного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, серед членів родини, окрім дружини та сина, зазначений брат з дуже екзотичним ім’ям та прізвищем Рулав Одд. Причому окремо зазначено, що раніше він мав ім’я Денис. Додамо, що і прізвище він змінив не так давно. Доходи Шевчука-Одда у порівнянні з іншими членами родини вражають – за рік компанія International Oil and Gas Company LLC, що базується у Дубаї, виплатила йому півтора мільйона гривень «гонорарів та інших виплат». Також він володіє трьома земельними ділянками у Високому Харківської області загальною площею майже 80 соток, житловим будинком площею 598 кв. м та гаражем.

Окремо суддя Конституційного суду зазначив, що його брат володіє 70% ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (далі – «УМТК»), яка зареєстрована в місті Южному Одеської області. І ось ця фірма з копійчаним статутним капіталом нещодавно стала фігурантом розслідування багатомільйонних махінацій. Враховуючи, що родинні зв’язки часто роблять українських політиків та суддів надто вразливими перед тиском і різноманітними настійливими «проханнями», до родича нового голови КС варто придивитись уважніше. Тим паче, що персона він справді непересічна.

Аміачна історія

Ще в листопаді минулого року з ухвали Печерського суду стало відомо, що Генпрокуратура підозрює менеджмент держпідприємства «Укрхімтрансаміак» в розтраті 10 млн грн у 2016 році та доведенні до банкрутства в інтересах російської компанії «Тольяттіазот». Причому у розтраті пряму участь брала згадана вище фірма, що належить Одду. Держпідприємство регулярно перераховувало на рахунки ТОВ «УМТК» значні суми за нібито виконані роботи. За версією слідства, таким чином гроші просто незаконно виводилися з держпідприємства задля подальшого освоєння групою осіб. Також у прокуратурі звернули увагу на те, що приміщення в Южному по вулиці Заводській, 3-А, де зареєстровано ТОВ «УМТК», знаходиться на балансі «Укрхімтрансаміаку».

Це не єдина спорідненість цих двох компаній. За даними ЗМІ, другий після Одда бенефіціар «УМТК» Володимир Кондибка є родичем Ігоря Трегубенка, якого Кабмін призначив в.о. директора «Укрхімтрансаміаку» у лютому 2017 року. Причому реальний переможець конкурсу нібито не пройшов необхідних перевірок. А сам Одд згодом посів місце радника Трегубенка. В ході досудового розслідування було встановлено, що брат нового голови КС мав великий вплив на діяльність держпідприємства – причому лобіював інтереси «Тольяттіазоту», який качає свою продукцію через аміакопровод «Укрхімтрансаміаку» до перевалочних потужностей Одеського припортового заводу. Зокрема, за сприяння українських покровителів росіянам вдавалося домагатись через суди заниження тарифів транспортування для «Тольяттіазоту», щоб, за версією слідства, довести стратегічне державне підприємство до банкрутства.

Також слідством було встановлено, що Одд, Трегубенко та заступник директора «Укрхімтрансаміаку» Андрій Оганов пов’язані з діяльністю ТОВ «Агріхаб-Южний». Ця компанія купує рідкий аміак по номінальній ціні та реалізовує його підприємствам вже за більш високими цінами, користуючись своїм монопольним становищем на ринку реалізації аміаку в України. У подальшому отримані від реалізації кошти розподіляються між усіма учасниками оборудки, а саме власниками ТОВ «Агріхаб-Южний» та службовими особами ДП «Укрхімтрансаміак», які максимально сприяють комерційній структурі.

У вересні минулого року детективи НАБУ затримали Трегубенка та двох неназваних керівників приватних підприємств, які, за даними силовиків, були задіяні в схемі заволодіння коштами держпідприємства задля подальшої їхньої легалізації. Під час розслідування в офісі «УМТК» були проведені обшуки, а на її майно накладено арешт. Тож можна припустити, що одним з затриманих виявився якраз наш герой, але про подальший розгляд справи нічого не відомо. НАБУ та САП клопотали про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 млн грн кожному. Судячи, що Одд регулярно постить у Facebook види дикої природи, а його бізнес-партнер Кондибка оновлює сторінку ледь не щодня, нині у них все гаразд.

Від українських націоналістів до «руського миру»

Але цікавий Рулав Одд не тільки «аміачною історією». Народився чоловік у Харкові. Як і його брат – нині голова Конституційного суду, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (заочно), а також Державну академію залізничного транспорту та вчився в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. До енергоносіїв Одд дійсно небайдужий – в його біографії є робота помічником бурового майстра у російському Новому Уренгої та керівником управління ДП «Газ України».

Повернувшись з Нового Уренгоя, на той момент ще Денис Шевчук очолив «Харківський індустріальний союз», який об’єднує підприємства різних галузей, а згодом подався в депутати облради, в якій пропрацював два скликання. У 1998 році він висувався у депутати самостійно, а в 2002-му – від провладної НДП, в яку входив відомий на той момент харків’янин Євген Кушнарьов. Втім згодом їхні шляхи розійшлись.

Політичні погляди Шевчука – це взагалі окрема історія. За даними ЗМІ, в період першого Майдану він всіляко підтримував Помаранчеву революцію, був впевнений, що майбутнє України в Європі, та навіть очолював місцевий осередок Організації українських націоналістів. У 2007 році він входив в першу п’ятірку «Блоку Вєрки Сердючки», який так і не взяв участі у виборах, а в 2009-му несподівано очолив партію «Русь», яка свого часу входила до одіозного «Блоку Наталії Вітренко». Причому зміна очільника супроводжувалась звинуваченнями минулого керівництва в рейдерському захопленні цієї політичної сили. І тут нашого героя понесло…

Ось тільки кілька фраз з одного інтерв’ю, які Одд-Шевчук почав роздавати після обрання головою партії.

«Меня вообще не интересует кресло президента Украины. Моя главная политическая цель – возглавить новое государство с названием Русь. Украина – это уже наше прошлое. Русь – наше будущее. Даже если мне и суждено будет когда-то занять кресло президента Украины, то только для того, чтобы обеспечить легитимный переход страны от Украины к Руси».

«Времена монопольного господства украинства подходят к концу. Оформление здесь у нас сильного русского движения – это вопрос времени. Причем ближайшего. Но я подчеркиваю - именно русского, а не пророссийского. Этот нюанс очень важен».

«Жизнь наглядно продемонстрировала несостоятельность, нежизнеспособность и неэффективность идей политического украинства».

«Именно тогда, во времена торжества «оранжевой» революции я пришел к выводу, что украинство необходимо уравновесить русскостью, что проект «Украина» должен быть закрыт по причине его несостоятельности и вредности для интересов народа и страны».

«Мы должны вернуть себе свою землю, свою душу, вернуть себе Русь. К тому же невозможно ничего создать на основе ненависти и отрицания. Проект «Украина» — это всего лишь ненависть и отрицание».

Денис Шевчук, він же - Рулав Одд

І все в такому ж дусі. Причому частина цих інтерв’ю друкувалась з рекламними плашками.

Інтерв'ю Дениса Шевчука

Звісно, виглядають такі заяви Шевчука як відвертий тролінг. На пабліках прихильників «руського миру» тоді навіть заголосили, що націоналіст таким чином намагається розколоти проросійський рух зсередини.

Цікаво, що вже в 2013-му році Шевчук представлявся в Києві… координатором Євромайдану. А ось він вже на відео замотаний у прапор Євросоюзу заявляє, що Євромайдан програв і загадкові «ми» збираються розпускати людей.

Оргкомітет Майдану згодом відхрестився від підставного псевдоактивіста, який згодом засвітився на круглому столі влади та опозиції в якості представника громадськості. Як зазначали ЗМІ, раніше Шевчук та інші фейкові представники протестувальників були помічені у «зливі» Податкового майдану.

Вже після втечі команди Януковича брат судді КС змінив прізвище з Шевчук на Одд, під яким виступав на публічних заходах як експерт від ісландського Skandinavian Institute Austverg. Серед іншого він закликав український бізнес вимагати від Кабміну, Міноборони та МВС компенсації своїх втрат через анексію Криму Росією. А згодом, як бачимо, змінив і ім’я.

Звісно, наявність таких родичів ніяким чином не кидає тінь на самого новообраного голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. Але сам факт того, що брат людини, яка займає таку високу посаду, ходить під справами, змусить придивлятись до поведінки та рішень нового голови Конституційного суду більш прискіпливо.

Павло Вуєць, «Главком»

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