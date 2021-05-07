Профспілка попереджає про масові шахтарські страйки

Зниження ціни на державне вугілля призведе до зупинки всієї галузі

Намір компанії «Центренерго» і Фонду держмайна змусити державні шахти продавати вугілля по заниженій ціні призведуть до посилення шахтарських страйків.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

«Центренерго пропонує занизити ціну ще на 350 гривень (до 1350 грн/т – прим.). Тобто, вся промисловість України працює на ринкових відносинах, де на все є ринкова ціна, а на вугілля ціна занижена на 500 грн. Страйки на вугільних підприємствах вже продовжуються два тижні. Вони будуть посилюватись, якщо найближчим часом не буде виплачуватись заробітна плата», - заявив Волинець в ефірі телеканалу «Україна24».

За його словами, державні шахти сьогодні змушені продавати вугілля по 1650 грн/т при ринковій ціні понад 2000 грн/т.

Ще більше зниження ціни на державне вугілля призведе до зупинки всієї галузі.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 3200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету. На 2021 рік через занижену ціну продажу вугілля обсяг бюджетних дотацій зросте до 7 млрд грн.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.