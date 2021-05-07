Киян попередили, що проїзд у маршрутках ще дорожчатиме

Ціни на проїзд у столичних маршрутках зросли з 3 квітня

Після 10 травня перевізники будуть обговорювати, яка ціна на проїзд у маршрутках має бути надалі

Частина столичних маршруток підняли ціни на проїзд. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Голова Асоціації перевізників Києва Ігор Мойсеєнко розповів, що наразі ціни підняли лише на 15 маршрутах із 150. До того ж офіційно ціни на проїзд підняли ще 3 квітня, а рішення щодо цього ухвалили ще задовго до введення локдауну у столиці. Тому кияни, ймовірно, тільки після локдауну змогли помітити здорожчання проїзду.

«Вартість проїзду піднялася з 8 гривень до 10 гривень. Усі вже знають, що під час дії посилених карантинних обмежень перевізники столиці працювали собі у збиток. Наразі ми хочемо побачити, наскільки відновиться пасажиропотік після локдауну. Тому після 10 травня будемо збиратися й обговорювати, яка ціна на проїзд у маршрутках має бути надалі, адже ситуація зараз дуже критична», – зазначив Мойсеєнко.

За його словами, перевізники звертаються до столичної влади з проханням встановити регульований тариф на проїзд у маршрутному таксі.

«Влада, наприклад, встановлює фіксовану оплату проїзду – 7 гривень. А ми даємо розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Цю різницю між обґрунтованим і реальним тарифами влада компенсує. Так відбувається на маршрутах «Київпастрансу» й у всіх європейських країнах – держава дотує перевезення пасажирів. Тому ми можемо не піднімати вартість проїзду, якщо міська влада бере в цьому участь. Ба більше, за таких умов можливе зменшення ціни», – пояснив Мойсеєнко.

Нагадаємо, з 3 квітня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 київських маршрутних таксі.

Власник компанії «Трансгруп» припустив, що квитки можуть подорожчати ще більше – до 12 гривень.

До слова, міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки.

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