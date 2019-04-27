Прогноз погоди на Великдень: тепло і дощі



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Наприкінці квітня синоптики обіцяють теплу погоду практично по всій Україні Фото: телеканал 24

Короткочасний дощ синоптики обіцяють у Західній Україні

У неділю, 28 квітня синоптики обіцяють здебільшого суху погоду. Дощі очікуються лише на Західній Україні. Середня температура повітря становитиме +20 +22 градуси. На кілька градусів прохолодніше буде у західноукраїнських областях.

Прогноз погоди на 28 квітня

«У західних областях хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, 28 квітня 14-19°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, у північних областях 19-24°, на узбережжі морів 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. 29-30 квітня характер погоди зміниться. Часом дощі, місцями грози (29 квітня у південних областях переважно без опадів). Температура вночі 5-11°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 1-4° тепла; зниження денної температури до 10-16°, на півдні країни до 15-21°», - повідомили синоптики.