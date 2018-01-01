Прогноз погоди: в Україну йдуть морози

На початку наступного тижня в Україну зайдуть морози, проте поки що скромні

На Різдво ще побуде весняне тепло, а вже з завтра, з 8-го січня, в Україну почне заходити холодніше повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталія Діденко. «Увесь наступний тиждень у нас нарешті погуляють морози. Щоправда, скромні переважно. У нічні години -2-6 градусів. У денні - або близько нуля, або 0-3 градуси морозу.



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На початку наступного тижня в Україну зайдуть морози, проте поки що скромні

На Різдво ще побуде весняне тепло, а вже з завтра, з 8-го січня, в Україну почне заходити холодніше повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

«Увесь наступний тиждень у нас нарешті погуляють морози. Щоправда, скромні переважно. У нічні години -2-6 градусів. У денні - або близько нуля, або 0-3 градуси морозу. Тиждень буде сухим, є шанс помилуватися нарешті зимовим сонечком», - зазначає вона.

За її даними, лише завтра в західних областях пройдуть опади.

У Києві найближчої ночі вже похолодає до 2-4 градусів морозу, завтра вдень очікується 1-3 градуси тепла. Без опадів. І весь тиждень буде без опадів.

Температурна карта

«Синоптична ситуація явно перебудовується, зростатиме атмосферний тиск - антициклон вже тягнеться до нас з північного заходу, знижуватиметься температура повітря від нехарактерного тепла до морозів. Тому прислухайтесь до себе, до своїх слабких місць, зміна погоди часто трохи крутить нам голови», - відзначила Діденко.

Нагадаємо, NASA опублікувало карту світу з зафіксованими за останні вісім днів температурними аномаліями. Наприкінці грудня 2017 року й на початку січня 2018 у деяких частинах світу спостерігається або надто тепла погода, або незвичні морози.