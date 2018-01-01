Прокуратура Німеччини підозрює автовиробників в махінаціях з машинами для України

Прокуратура підозрює виробників у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів

Прокуратура німецького міста Галле порушила кримінальну справу за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну. Про це повідомляє прес-служба ДФС. «За інформацією Міжрегіональної митниці ДФС на адресу європейських заводів-виробників транспортних засобів, прокуратурою міста



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Прокуратура підозрює виробників у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів

Прокуратура німецького міста Галле порушила кримінальну справу за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«За інформацією Міжрегіональної митниці ДФС на адресу європейських заводів-виробників транспортних засобів, прокуратурою міста Галле (Німеччина) порушено кримінальну справу за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну», - йдеться в повідомленні.

До слова, днями Сокирянський районний суд Чернівецької області визнав винним головного державного інспектора ВМО №6 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС Олександра Ясенчука у сприянні завезенню без документів автомобілів з іноземною реєстрацією на територію України.

У жовтні 2017 року Олександр Ясенчук звільнився з митниці. У його електронній декларації є запис від 23 вересня минулого року, де він вказав, що став власником автомобіля Opel Insignia, 2012 року випуску вартістю 258,5 тис. грн. Продавцем виступила литовська Transkede.

За даними ДФС, на 31 січня 2018 року на території України знаходиться майже 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246 тис. автомобілів.

У 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тиcяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією, 209,6 тисяч з них ввезені в режимі «транзиту», майже 748,9 тисяч - в режимі «тимчасового ввезення».