«Євробляхи» вилазять боком: митник втратив посаду і має сплатити 25 тисяч гривень

Головного держінспектора судили за трьома кримінальними статтями

Сокирянський районний суд Чернівецької області визнав винним головного державного інспектора ВМО №6 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС Олександра Ясенчука у сприянні завезенню без документів автомобілів з іноземною реєстрацією на територію України. Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 1



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Головного держінспектора судили за трьома кримінальними статтями

Сокирянський районний суд Чернівецької області визнав винним головного державного інспектора ВМО №6 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС Олександра Ясенчука у сприянні завезенню без документів автомобілів з іноземною реєстрацією на територію України.

Про це «Главкому» стало відомо з вироку суду від 1 лютого.

За даними досудового розслідування, у зоні діяльності інспектора Ясенчука діяла організована схема, за якою транспортні засоби іноземної реєстрації без сплати будь-яких митних платежів завозились на митну територію України. Митне оформлення в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року здійснювалося на осіб, котрі не мали жодного стосунку до цих транспортних засобів (вони не мали ані права власності, володіння, користування чи розпорядження ним, ані жодних документів, які б це право могли засвідчити).

У подальшому ці транспортні засоби використовувались для особистого користування громадянами України і для подальшого перепродажу.

31 серпня минулого року на митницю «Сокиряни - Окниця» заїхав громадянин, який мав намір провести митне оформлення в режимі тимчасового ввезення строком до одного року автомобіля «Рено» (реєстраційний номер KR 732 RS). Водій автівки, який не мав документів на вказану машину, планував її відчужити на користь іншої особи, попередньо оформивши транспортний засіб на іноземця.

Державний інспектор Олександр Ясенчук після розмови із посередником «схеми», який того дня перебував на території митниці, незаконно вніс до Електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО відомості про автомобіль «Рено» з іноземними номерами на громадянина Молдови Rosca Sergei. Таким чином, автомобіль заїхав в Україну в режимі тимчасового ввезення строком до одного року.

Громадянин, який переєстрував «Рено» на іноземця, заплатив $150 посереднику схеми.

Суд дійшов висновку, що митник Ясенчук порушив три статті кримінального законодавства (ч.1 ст.368, ст.27 ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.366 КК України). Обвинувачений повністю визнав провину у вчиненні інкримінованих злочинів і погодився на затвердження угоди про визнання винуватості. Згідно з нею, митник сплатить до бюджету 25,5 тис. грн і позбавляється права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язаної з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на два роки. Суд погодився з цим і затвердив цю угоду.

У жовтні 2017 року Олександр Ясенчук звільнився з митниці. У його електронній декларації є запис від 23 вересня минулого року, де він вказав, що став власником автомобіля Opel Insignia, 2012 року випуску вартістю 258,5 тис. грн. Продавцем виступила литовська Transkede.

За даними ДФС, на 31 січня 2018 р. на території України знаходиться майже 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246 тис. автомобілів.

У 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тиcяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією, 209,6 тисяч з них ввезені в режимі «транзиту», майже 748,9 тисяч - в режимі «тимчасового ввезення».