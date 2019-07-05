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    Пропагандисти Кремля поскаржилися, що британське МЗС не пустило їх на конференцію

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    Пропагандисти Кремля поскаржилися, що британське МЗС не пустило їх на конференцію

    Російські журналісти поскаржилися, що «на глобальному форумі свободи преси для преси місця немає»

    Російській телекомпанії RT відмовили в акредитації на конференцію щодо свободи преси, яку організувало міністерство закордонних справ Великої Британії.

    Про це 5 липня написала у Twitter головний редактор МІА «Россия сегодня» і RT Маргарита Симоньян.

    «Нам відмовили в акредитації на глобальну конференцію зі свободи преси, яку проводить британське МЗС», - повідомила вона.

    В Telegram-каналі RT російські журналісти поскаржилися, що «на глобальному форумі свободи преси для преси місця немає».

    «Так і живемо. Свобода преси - вона не для всіх», - зауважили росіяни.

    Нагадаємо, нещодавно у Кремлі заявили про жорстку розмову президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Великої Британії Терезою Мей щодо справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, яка проходила на саміті G20.

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