Пропагандисти Кремля поскаржилися, що британське МЗС не пустило їх на конференцію
Російські журналісти поскаржилися, що «на глобальному форумі свободи преси для преси місця немає»
Російській телекомпанії RT відмовили в акредитації на конференцію щодо свободи преси, яку організувало міністерство закордонних справ Великої Британії.
Про це 5 липня написала у Twitter головний редактор МІА «Россия сегодня» і RT Маргарита Симоньян.
«Нам відмовили в акредитації на глобальну конференцію зі свободи преси, яку проводить британське МЗС», - повідомила вона.
В Telegram-каналі RT російські журналісти поскаржилися, що «на глобальному форумі свободи преси для преси місця немає».
«Так і живемо. Свобода преси - вона не для всіх», - зауважили росіяни.
Нагадаємо, нещодавно у Кремлі заявили про жорстку розмову президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Великої Британії Терезою Мей щодо справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, яка проходила на саміті G20.