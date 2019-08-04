Протести в Гонконзі: мітингувальники перекрили тунель із Китаєм



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Протести в Гонконзі

Тисячі демонстрантів взяли участь у черговій акції протесту проти пропекінської політики влади Гонконгу

Не менше 120 тисяч осіб у суботу, 3 серпня, взяли участь у демонстраціях, що знову охопили Гонконг.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Увечері учасники мітингу за допомогою саморобних барикад перекрили рух через тунель Крос-Харбор, що з'єднує острівну частину адміністративного району з півостровом Коулун. Протягом години проїзд машин і автобусів був неможливий, що спричинило багатокілометрові затори.

Крос-Харбор - найстаріший і найбільш завантажений тунель, прокладений під водами бухти Вікторія. Близько опівночі група протестувальників спробувала повторно заблокувати тунель, однак ця акція тривала всього кілька хвилин.

У центральній частині Гонконгу періодично спалахували бійки демонстрантів і поліції, силовики застосували сльозогінний газ.

Учасники антиурядової акції заявили, що 4 серпня зберуться знову. Вони закликали оголосити з 5 серпня загальний страйк на знак протесту проти пропекінської політики адміністрації Гонконгу.