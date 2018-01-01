Протести в Ірані: убитий перший поліцейський

Чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці, поранені ще троє силовиків

В Ірані в понеділок, 1 січня, під час демонстрацій протестуючий вбив поліцейського. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву поліцію. Наголошується, що це перший загиблий серед сил безпеки, які намагаються стримати заворушення, що кидають виклик керівництву країни. Вбивство поліцейського сталося, коли демонстрант відкрив вогонь з



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Чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці, поранені ще троє силовиків

В Ірані в понеділок, 1 січня, під час демонстрацій протестуючий вбив поліцейського.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву поліцію.

Наголошується, що це перший загиблий серед сил безпеки, які намагаються стримати заворушення, що кидають виклик керівництву країни.

Вбивство поліцейського сталося, коли демонстрант відкрив вогонь з мисливської гвинтівки в центральному місті Наджафабад, заявив представник уряду Саїд Монтазер аль-Махді державному телебаченню.

При цьому троє поліцейських отримали поранення. Також державне телебачення повідомило, що збройні демонстранти в неділю, 31 грудня, намагалися захопити поліцію і військові бази, але були зупинені «Ісильним опором з боку сил безпеки».

Як зазначає агентство, подробиці цього інциденту не повідомляються, також немає незалежного підтвердження цієї інформації.

Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.