Протестувальники у Гонконзі вимагають відставки лідера цієї території



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Противники законопроекту про екстрадицію вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів

Керрі Лам, на думку протестувальників, має піти у відставку і вибачитися за використання поліцією сили під час сутичок із демонстрантами

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Гонконгу 16 червня, вимагаючи відставки лідера цієї території Керрі Лама. Це сталося після того, як влада призупинила впровадження непопулярного законопроекту про екстрадицію.

Активісти заявили, що зроблена 15 червня заява Керрі Лама про призупинення законопроекту є недостатньою, і цей документ має бути відкликаний назавжди.

Також Лам, на думку протестувальників, має піти у відставку і вибачитися за використання поліцією сили під час сутичок із демонстрантами на початку тижня.

Група колишніх високопосадовців 14 червня закликала Лама не посилювати протистояння, просуваючи непопулярні законопроекти, у той час як деякі члени кабінету гонконгців запропонували їй навпаки – прискорити прийняття законопроекту.

12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомляється, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20 країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому, автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.

Джерело: Радіо Свобода