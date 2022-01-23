Противники Covid-обмежень у Брюсселі розгромили офіс дипломатів ЄС (фото)

За даними поліції, на протести у Брюсселі вийшли близько 50 тис. людей

У Брюсселі протестувальники проти коронавірусних обмежень розгромили офіс Європейської служби зовнішніх зв'язків, повідомляє бельгійське агентство новин Het Laatste Nieuws.

Демонстранти почали кидати пляшки та петарди у будівлю. Поліцейські застосовують водомети та сльозогінний газ, спецназ намагається оточити та відтіснити протестувальників далі від центру так званого Європейського кварталу.

В акції протесту беруть участь 50 тис. людей, зазначає агентство із посиланням на дані поліції.

Мітинг організувала Europeans United — організація, члени якої вважають, що обмежувальні заходи в ЄС порушують права людини і закликають до публічних дебатів із цього питання.

Членами організації є мешканці різних країн Євросоюзу.

Як заявив президент Europeans United Том Меерт, члени організації не виступають проти самих заходів щодо боротьби з коронавірусом, а проти їхнього недемократичного використання. За його словами, маніфестація, що почалася об 11 ранку, повинна була бути мирною.