Пункт пропуску «Майорське» вже відкрили після тимчасового закриття через обстріл



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Станом на 15 годину з’явилася інформація про те, що відновлено роботу КПВВ «Майорське»

О 12.25 противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут»

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» 28 серпня тимчасово не працював через ворожий обстріл.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«У середу, 28 серпня, о 12.25 противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут». Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети», - заявили у штабі ООС, зазначивши, що такі дії російсько-окупаційних військ «поставили під загрозу життя та здоров’я мирного населення і персоналу КПВВ «Майорське».

Повідомляється, що прикордонниками зі складу Об’єднаних сил було забезпечено належну безпеку для усіх цивільних, які перебували на контрольованій території поблизу КПВВ.

«Зважаючи на те, що дії противника ставлять під загрозу життя та здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил було прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ «Майорське» до особливого розпорядження», - повідомили у штабі ООС.

Згодом, станом на 15 годину, з’явилася інформація про те, що відновлено роботу КПВВ «Майорське».

«Контрольний пункт в’їзду-виїзду КПВВ «Майорське» продовжив роботу у штатному режимі», - повідомив штаб ООС у соцмережі.

Нагадаємо, 27 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранення отримав один український військовий.