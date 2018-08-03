Пункт пропуску у Станиці Луганській закриють на ремонт в кінці серпня



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Якщо Тристороння контактна група дасть дозвіл, то з 27 до 31 серпня робота КПВВ «Станиця Луганська» буде припинена

Наприкінці серпня КПВВ «Станиця Луганська» планують закрити на ремонт. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної держадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає прес-служба, заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко провів робочу нараду щодо питань модернізації єдиного в області КПВВ «Станиця Луганська» та облаштування блок-постів поблизу селищ Петропавлівка Станично-Луганського та Новоахтирка Новоайдарського районів.

«У понеділок, 6 серпня, почнеться облаштування сервісної зони контрольно-пропускного пункту «Станиця Луганська» без припинення його роботи. Акцентую увагу мешканців, що КПВВ працюватиме у звичайному режимі», - зазначив Клименко.

Якщо Тристороння контактна група дасть дозвіл, то з 27 до 31 серпня робота КПВВ «Станиця Луганська» буде припинена. У цей час будуть проведені роботи із монтажу тимчасових конструкцій та споруд на території пункту пропуску, а також їх підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення, для чого необхідне одночасне залучення значної кількості робітників із використанням автотранспортних засобів і важкої будівельної техніки.

«Прошу громадян завчасно спланувати свої поїздки, з урахуванням можливого припинення роботи КПВВ та із розумінням поставитись до тимчасових незручностей», - розповів Клименко.

Він також зазначив, що вже завершені роботи з організації на КПВВ «Станиця Луганська» централізованої системи водопостачання та водовідведення, внутрішнього електропостачання та дитячого ігрового майданчику. Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для відвідувачів пункту пропуску.

«Управлінням розвитку та утримання мереж автомобільних доріг Луганської облдержадміністрації завершуються ремонтно-відновлювальні роботи покриття на території, прилеглій до автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С131624», - йдеться у повідомленні.

Із урахуванням режиму роботи пункту пропуску, внесені корективи до розкладу руху громадського транспорту. Облаштовані зупинки приміського транспорту, місця посадки-висадки пасажирів, а також стоянки автобусів та інших автотранспортних засобів. З бюджету області на зазначені цілі виділено понад 15 млн гривень.