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    Путін 20 червня проведе свою «пряму лінію»

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    <p>В 2018 році спілкування президента РФ із регіонами і населенням тривало 4 години 20 хвилин</p> - Путін 20 червня проведе свою «пряму лінію»

    В 2018 році спілкування президента РФ із регіонами і населенням тривало 4 години 20 хвилин

    «Пряма лінія» передбачає спілкування із представниками регіонів Росії

    Джерела в адміністрації президента РФ повідомили видання РБК про те, що традиційна пряма лінія із Володимиром Путіним має відбутися 20 червня.

    Дана дата в Кремлі на сьогодні вважається основною для проведення відповідного заходу, пише РБК.

    Відповідний формат спілкування існує із 2001 року і не переривався, коли Путін був прем’єр-міністром РФ. Пряма лінія передбачає спілкування із представниками регіонів Росії, а питання можна задавати на спеціальному сайті, через СМС і соціальні мережі.

    В 2013 році був поставлений рекорд спілкування по прямій лінії – тоді захід тривав 4 години 47 хвилин. В 2018 році спілкування президента РФ із регіонами і населенням тривало 4 години 20 хвилин.

    До слова, президент РФ Володимир Путін і прем’єр Японії Сіндзо Абе мають намір провести повноцінний саміт 29 червня в рамках зустрічі лідерів держав G20 в Осаці.

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