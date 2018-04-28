Путін доручив військовим переробити карту світу

Путін вважає, що російські назви деяких місцевостей не заслужено були «витиснуті»

Президент РФ Путін заявив, що доручив розробити новий атлас світу. У ньому території і острови, до яких причетні російські першопрохідці, отримають інші назва – не ті, які прийняті в усьому світі. Крім того, на картах хочуть позначити об’єкти, які раніше ховалися через гриф секретності. Про рішення переробити карту або точніше



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Путін вважає, що російські назви деяких місцевостей не заслужено були «витиснуті»

Президент РФ Путін заявив, що доручив розробити новий атлас світу. У ньому території і острови, до яких причетні російські першопрохідці, отримають інші назва – не ті, які прийняті в усьому світі. Крім того, на картах хочуть позначити об’єкти, які раніше ховалися через гриф секретності.

Про рішення переробити карту або точніше випустити «правильний» атлас світу Путін заявив 27 квітня на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства. Він вважає, що російські назви деяких місцевостей не заслужено були «витиснуті», тому слід повернути справедливість.

«Вторинними назвами» російський лідер вважає ті, які прийняті зараз. Це не вірно. Тому Путін ініціює розробку нового атласу.

Щоб було чим його наповнити, експертам і військовим вказали забезпечити всеціле сприяння укладачам нових карт.