Путін особисто керує військовим наступом проти України – Guardian

Путін, як і раніше, тісно співпрацює з головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим

Російський диктатор Володимир Путін настільки особисто залучений до війни проти України, що приймає оперативні та тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала, повідомляє The Guardian із посиланням на західні військові джерела.

За їхньою інформацією, він допомагає визначити пересування військ на Донбасі, де минулого тижня окупанти зазнали кровопролитної поразки, неодноразово намагаючись форсувати стратегічну річку Сіверський Донець на сході України.

Джерела додають, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, що відрізняється від заяв в Україні минулого тижня про те, що воєначальника було усунуто.

«Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, який зазвичай очікується від полковника чи бригадира», – зазначило військове джерело, маючи на увазі бій, що триває на сході України.

Російським загарбникам поки не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ, якому кілька разів не вдалося оточити дрібніші українські сили.

Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча мається на увазі, що оцінка особистої причетності Путіна ґрунтується на отриманих розвідданих.

Полковники в армії США та бригадні генерали в британській армії зазвичай командують бригадою, підрозділом, що складається з кількох батальйонів, останній з яких еквівалентний найменшому оперативному підрозділу в російській армії.