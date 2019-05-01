Путін підписав закон про ізоляцію рунету



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Закон набуде чинності з 1 листопада 2019 року

Згідно із законом, російська влада зможе контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету з зовнішнім світом

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про ізоляцію російського сегменту інтернету.

Про це повідомляє «Медуза».

«Закон набуде чинності з 1 листопада 2019 року. Ряд його положень, в тому числі про національну систему доменних імен, почне діяти з 2021 року. Держдума схвалила закон 16 квітня, Рада Федерації - 22 квітня», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється також, що голосування у другому читанні за законопроект про ізоляцію Рунету у Держдумі відбулося з порушенням процедури.»Прізвище спікера В'ячеслава Володіна значилося у списку тих, хто голосував, хоча його не було у Москві. Представник Володіна пояснила це помилкою співробітників апарату Держдуми», - додали у повідомленні.

Сенатор Людмила Нарусова заявила, що в голосуванні по закону про ізоляцію Рунету в Раді Федерації відбулася технічна помилка, і її голос зарахували «За», хоча вона проголосувала проти. Пізніше Рада федерації виправила результат голосування Нарусова.

Згідно із законом, російська влада зможе контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету з зовнішнім світом. Передбачено можливість створення інфраструктури, яка дасть змогу російському сегменту працювати в ізоляції, якщо оператори зв'язку не зможуть під'єднатися до зарубіжних кореневих серверів інтернету. Відповідатиме за «координацію забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування» інтернету Роскомнагляд.