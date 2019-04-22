Рада Федерації Росії схвалила закон про ізоляцію Рунету



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Початок засідання верхньої палати російського парламенту затримали через те, що в залі вимкнулася електрика і зник інтернет

Тепер законопроект має підписати президент Росії Володимир Путін

Рада федерації Росії схвалила законопроект про «суверенний інтернет», автори якого пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від світового інтернету.

Початок засідання верхньої палати російського парламенту затримали через те, що в залі вимкнулася електрика і зник інтернет.

Законопроект про «гарантування безпечного і сталого функціонування» інтернету в Росії Держдума (нижня палата парламенту) ухвалила 16 квітня.

За планами, він повинен вступити в силу в листопаді цього року – за винятком положень про криптографічний захист інформації, а також національну систему доменних імен, які вступлять в силу з 1 січня 2021 року.

Тепер документ має підписати президент Росії Володимир Путін.

Координувати виконання закону повинен Роскомнагляд, а затверджувати порядок установки й експлуатації захисних засобів в мережі оператора – уряд Росії.

У Держдумі Росії заявляють, що законопроект підготовлений «з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

Як повідомлялося раніше, Путін допустив відключення інтернету в Росії. Проте президент РФ сподівається, що «вони сто разів подумають, перш ніж це зробити».

До слова, у Росії планують блокуватимуть «фейкові» новини в інтернеті за допомогою ізоляції рунету. Після виявлення «фейкових» новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість «негайно» видалити такі новини.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Росія знаходиться у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність держави.

Джерело: Радіо Свобода