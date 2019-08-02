Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців



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Документ набуде чинності через 90 днів після офіційного опублікування

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, що розширює перелік іноземних громадян, які можуть отримати посвідку на проживання без отримання дозволу на тимчасове проживання в Росії.

Про це повідомляє офіційний портал правової інформації РФ.

Зміни були внесені в закон «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації». Документ набуде чинності через 90 днів після офіційного опублікування.

Зокрема, без урахування затверджується урядом квоти буде видаватися дозвіл на тимчасове проживання особам, які є «громадянином України або особою без громадянства, які постійно проживали на території України, визнаними біженцями або які отримали тимчасовий притулок на території Російської Федерації».

Також спрощений режим отримання виду на проживання можуть розраховувати особи, які народилися на території РРФСР і мали в минулому громадянства СРСР, особи, молодші 18 років, чиї батьки або постійно живуть у РФ, які отримують вид на проживання разом з дітьми, а також ті, чиї батьки або діти - громадяни Росії і постійно проживають у країні.