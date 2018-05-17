Путін зацікавився проблемами військово-морського флоту

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Витрати на ВМФ РФ в новій програмі переозброєння складають до 4 трлн. рублів

У четвер, 17 травня, у резиденції Бочаров Ручєй відбулося засідання за участю президента РФ Володимира Путіна і представників військово-промислового комплексу, яке стосувалося питання розвитку російського військово-морського флоту.

Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ».

Головною темою розмови стало виконання Об’єднаною суднобудівельною корпорацією (ОСК) програми щодо переозброєння. Російські військові незадоволені тим, що ОСК несвоєчасно передає ВМФ підводні і надводні кораблі при тому, що здійснюються регулярні платежі по проектам.

Як наслідок, у засіданні брали участь не лише представники міністерства оборони і уряду, які відповідальні за ВПК, але і керівництво найбільших суднобудівних заводів таких як «Сєвмаш», «Сєвєрная верфь», «Звєзда» і ЦКБ «Рубін».

Програма переозброєння збройних сил РФ на 2011-2020 роки включала 4,7 трлн. рублів на розвиток ВМФ. Проте на сьогодні готовими є лише 3 із 8 стратегічних ракетоносців проекту 955 «Борей» і 1 із 8 багатоцільових підводних човнів проекту 885 «Ясєнь». ВМФ РФ отримав за цей час лише 4 фрегати і 11 корветів – при цьому було замовлено 15 і 35 кораблів відповідного класу.

Причиною того, що питання переозброєння ВМФ стало предметом розгляду президента РФ, є те, що ситуація із постачанням продукції в ОСК не покращилася після критики із боку міністра оборони РФ на початку весни.

Окрім того, відкритим є питання виконання програми переозброєння на 2018-2027 роки по частині військово-морських озброєнь. Витрати на ВМФ в ній складають до 4 трлн. рублів і передбачають створення підводних човнів «Борей-Б», багатоцільових підводних човнів нового покоління «Хаскі», неядерних підводних човнів «Каліна».

Також пріоритетними є створення безпілотників типу «Цифалопод» і «Статус-6», про які згадував під час свого виступу на початку березня Володимир Путін.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.