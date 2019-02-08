Ціхоцький відзначився заявою про Путіна, якого «треба запросити на урочистості до Польщі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як повідомив Ціхоцький, організатором урочистих заходів на Вестерплятте є Канцелярія президента

Бартош Ціхоцький є кандидатом на посаду нового посла Республіки Польща в Україні

Віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький вважає, що Польща повинна запросити президента Росії Володимира Путіна на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни.

У розмові з радіо RMF 24 Ціхоцького запитали, чи повинна Польща запросити Путіна на урочистості. «Так, звісно. Такою буде рекомендація (МЗС – ред.), коли Канцелярія президента запитає про це», - відповів він.

Як повідомив Ціхоцький, організатором урочистих заходів на Вестерплятте є Канцелярія президента, і глава держави приймає остаточне рішення про склад гостей і формат заходів.

У вівторок президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни будуть надіслані запрошення світовим лідерам, передусім тих держав, котрі брали у ній участь, на стороні вільного світу, а також президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, Бартош Ціхоцький є кандидатом на посаду нового посла Республіки Польща в Україні. На цій посаді він має замінити Яна Пєкла.

Джерело: Польське радіо