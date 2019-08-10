Путінський пропагандист визнав: якби не Росія, ніякої «громадянської війни» на Донбасі не було б



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Олексій Венедиктов: на Донбасі є елемент громадянського конфлікту за підтримки Росії

Редактор радіостанції «Ехо Москви» заявив, що якби не було підтримки Росії - не було б і конфлікту на сході України

Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов назвав ситуацію на Донбасі «Балканами 21 століття» та розповів про «елемент громадянського конфлікту за підтримки Росії».

Про це Венедиктов сказав виданню «Страна.ua».

«Коли мої високорозумні друзі кажуть, що Донбас - це Балкани 21-го століття, я з ними згоден. Як ми пам'ятаємо, Балкани в 19-му столітті називали «пороховим льохом Європи», але рецепту немає. Я не можу прийти до Володимира Путіна, Володимира Зеленського та Дональда Трампа і сказати, що я придумав рішення. Ми з Курилами не можемо розібратися, скільки там тих Курил? А тут - Донбас. Є історична пам'ять. Є різні бажання людей, а також амбіції держав. Є могили, які розділили людей, елементи громадянської війни», - заявив проросійський пропагандист.

На запитання, чи вважає він війну на Донбасі громадянською, Венедиктов відповів:

«Не я, а Ігор Валерійович Коломойський, це він автор концепту про громадянську війну. Я його в цьому підтримую. Є елемент громадянського конфлікту за підтримки Росії. Безумовно, якби не було такої підтримки Росії - не було б і конфлікту. Суть в тому, що воюють з двох сторін - українці, і вони стріляють один в одного. Як все це розв'язувати, я поняття не маю. Я знаю, що потрібно розтягнути важке озброєння і припинити стріляти», - резюмував редактор російської радіостанції «Ехо Москви».

Нагадаємо, Венедиктов приїхав у Київ відкривати український філіал радіо «Ехо Москви».