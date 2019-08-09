Венедиктов приїхав у Київ відкривати український філіал радіо «Ехо Москви»



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Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов

Венедиктов зазначив, що до українського бюро «Еха Москви» входитиме радіостанція, сайт і сторінки в соцмережах

Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов розповів, що одна з цілей його приїзду до Києва - наміри відкрити представництво радіостанції в Києві.

Про це він сказав виданню «Страна.ua».

Венедиктов зазначив, що до українського бюро «Еха Москви» входитиме радіостанція, сайт і сторінки в соцмережах. За його словами, проєкт запуститься за умови, що буде переглянутий закон про мовні квоти, тому що бюро планує створювати програми російською мовою.

«Я розраховую, що радіо «Ехо Москви» зможе працювати в Україні. Я готовий відкрити бюро в Києві, і, якщо завгодно, в Одесі та у Львові. Насправді дивно мати бюро в Ізраїлі, в Німеччині і в Вашингтоні, але не мати бюро тут, в Україні. Це просто маячня. Мої журналісти, яких я верифікував, повинні звідси гнати інформацію, думки різних політичних сил в Росію. На це потрібно всього чотири-п’ять чоловік. Але поки закон про мову (мається на увазі закон про мовні квоти на радіо і телебаченні - ред.) забороняє нам це зробити. У розмовах з людьми з нової команди президента України я задаю питання, а чи буде корекція закону про мову?» - розповів Венедиктов.

За його словами, працювати в українському бюро зможуть як російські, так і українські журналісти. А очолити українське представництво він запропонував Сакену Аймурзаєву - колишньому шеф-редактору «Радио Вести», власкору «Еха Москви» в Києві.

Водночас сам Сакен Аймурзаєв у коментарі «Детектору медіа» сказав, що не чув про це. А чутки про відкриття українського представництва «Еха Москви», за його словами, поширювалися неодноразово.

Головний редактор «Еха Москви» уточнив, що планував відкрити бюро в Україні ще п'ять років тому, до Революції гідності.

Натомість кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв пообіцяв блокувати «філію газпромівсько-кремлівського ЗМІ».

Про це Муждабаєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ось і розкрилася причина перебування в Києві топ-пропагандиста Кремля, редактора «Еха Москви» Олексія Венедиктова, якого журналісти ATR помітили на Хрещатику. В інтерв'ю місцевому проросійському смітнику він розповів, що хоче відкрити філіал газпромівсько-кремлівського «ЗМІ» в Україні. Для цього потрібно скасувати мовний закон - і всього-то...», - зазначив журналіст.

Він назвав такі дії «прямою диверсією Кремля в Україні».

«Коротко. «Ехо Москви» - це «ЗМІ», яке запрошує в ефір і публікує російських терористів, убивць українців», - додав Муждабаєв.

За його словами, «це путінське радіо працюватиме в Україні тільки через мій труп».

«Ми будемо його блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це - вороги. Як російські окупанти в Криму і на Донбасі. Вороги люті. Це - Путін. Власною персоною. Це десант російських військ всередині. Той самий постріл у спину. Ми його тут терпіти не будемо за жодних обставин, це абсолютно виключено», - резюмував кримськотатарський журналіст.

Нагадаємо, що контрольний пакет акцій ЗАТ «Ехо Москви» належить «Газпром-Медіа Холдингу».