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    П'яна пасажирка літака покусала бортпровідників

    Пасажирам вдалося прив'язати бешкетницю до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри
    Пасажирка літака, що прямував до Бразилії, влаштувала п'яний дебош і покусала членів екіпажу. Про це повідомляє  The Independent. 40-річна громадянка Бразилії і США Альвес Перейра 27 листопада під час перельоту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала істерику на борту. Вона вдарила в обличчя людину, яка сиділа попереду неї,
    • Вчора, 20:58
    • Розсилка
    <p>Альвес Перейра&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;<span>NEW YORK DAILY NEWS</span></p>

    Альвес Перейра 

    Фото: NEW YORK DAILY NEWS

    Пасажирам вдалося прив'язати бешкетницю до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри

    Пасажирка літака, що прямував до Бразилії, влаштувала п'яний дебош і покусала членів екіпажу.

    Про це повідомляє  The Independent.

    40-річна громадянка Бразилії і США Альвес Перейра 27 листопада під час перельоту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала істерику на борту.

    Вона вдарила в обличчя людину, яка сиділа попереду неї, а потім влаштувала бійку зі стюардами та покусала їх. Іншим пасажирам вдалося прив'язати її до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри.

    Перейра постала перед судом Нью-Йорка 29 листопада, де їй було пред'явлено звинувачення в нападі. Вона була відпущена під заставу в 100 тисяч доларів США.

    Як зазначає видання, Альвес Перейра в суді вела себе розв'язно, ігнорувала питання судді і навіть фліртувала з федеральними агентами. Перед тим, як покинути засідання, вона подякувала працівникам суду за бутерброди, якими вони її годували під час утримання під вартою.

     

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