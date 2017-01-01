П'яна пасажирка літака покусала бортпровідників
- Вчора, 20:58
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Розсилка
Альвес Перейра
Фото: NEW YORK DAILY NEWS
Пасажирам вдалося прив'язати бешкетницю до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри
Пасажирка літака, що прямував до Бразилії, влаштувала п'яний дебош і покусала членів екіпажу.
Про це повідомляє The Independent.
40-річна громадянка Бразилії і США Альвес Перейра 27 листопада під час перельоту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала істерику на борту.
Вона вдарила в обличчя людину, яка сиділа попереду неї, а потім влаштувала бійку зі стюардами та покусала їх. Іншим пасажирам вдалося прив'язати її до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри.
Перейра постала перед судом Нью-Йорка 29 листопада, де їй було пред'явлено звинувачення в нападі. Вона була відпущена під заставу в 100 тисяч доларів США.
Як зазначає видання, Альвес Перейра в суді вела себе розв'язно, ігнорувала питання судді і навіть фліртувала з федеральними агентами. Перед тим, як покинути засідання, вона подякувала працівникам суду за бутерброди, якими вони її годували під час утримання під вартою.