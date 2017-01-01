П'яна пасажирка літака покусала бортпровідників

Пасажирам вдалося прив'язати бешкетницю до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри

Пасажирка літака, що прямував до Бразилії, влаштувала п'яний дебош і покусала членів екіпажу. Про це повідомляє The Independent. 40-річна громадянка Бразилії і США Альвес Перейра 27 листопада під час перельоту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала істерику на борту. Вона вдарила в обличчя людину, яка сиділа попереду неї,



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Альвес Перейра Фото: NEW YORK DAILY NEWS

Пасажирам вдалося прив'язати бешкетницю до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри

Пасажирка літака, що прямував до Бразилії, влаштувала п'яний дебош і покусала членів екіпажу.

Про це повідомляє The Independent.

40-річна громадянка Бразилії і США Альвес Перейра 27 листопада під час перельоту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштувала істерику на борту.

Вона вдарила в обличчя людину, яка сиділа попереду неї, а потім влаштувала бійку зі стюардами та покусала їх. Іншим пасажирам вдалося прив'язати її до крісла, проте одному з них вона розбила окуляри.

Перейра постала перед судом Нью-Йорка 29 листопада, де їй було пред'явлено звинувачення в нападі. Вона була відпущена під заставу в 100 тисяч доларів США.

Як зазначає видання, Альвес Перейра в суді вела себе розв'язно, ігнорувала питання судді і навіть фліртувала з федеральними агентами. Перед тим, як покинути засідання, вона подякувала працівникам суду за бутерброди, якими вони її годували під час утримання під вартою.