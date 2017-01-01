П’яний депутат у Кривому Розі стріляв з балкону

Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї

Увечері 25 грудня мешканці Кривого Рогу повідомили поліцію про стрілянину, яку влаштував їхгній сусід з балкону. Про це повідомляє «Первый городской». У багатоповерхівці очевидці повідомили, що депутат Саксаганської райради від фракції «За рідне місто» Володимир Хотькін стріляє з балкона власної квартири, при чому поряд з



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Володимир Хотькін

Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї

Увечері 25 грудня мешканці Кривого Рогу повідомили поліцію про стрілянину, яку влаштував їхгній сусід з балкону.

Про це повідомляє «Первый городской».

У багатоповерхівці очевидці повідомили, що депутат Саксаганської райради від фракції «За рідне місто» Володимир Хотькін стріляє з балкона власної квартири, при чому поряд з ним перебувала неповнолітня дитина.

Стрілянина велася з травматичної зброї, постраждалих немає.

Поліцейські виявили в квартирі депутата травматичний пістолет, навчальну гранату Ф-1 та іншу зброю, дозвільних документів не було.

Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї.