  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    П’яний депутат у Кривому Розі стріляв з балкону

    Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї
    Увечері 25 грудня мешканці Кривого Рогу повідомили поліцію про стрілянину, яку влаштував їхгній сусід з балкону. Про це повідомляє «Первый городской». У багатоповерхівці очевидці повідомили, що депутат Саксаганської райради від фракції «За рідне місто» Володимир Хотькін стріляє з балкона власної квартири, при чому поряд з
    • Сьогодні, 13:16
    • Розсилка
    Володимир Хотькін
    Володимир Хотькін

    Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї

    Увечері 25 грудня мешканці Кривого Рогу повідомили поліцію про стрілянину, яку влаштував їхгній сусід з балкону.

    Про це повідомляє «Первый городской».

    У багатоповерхівці очевидці повідомили, що депутат Саксаганської райради від фракції «За рідне місто» Володимир Хотькін стріляє з балкона власної квартири, при чому поряд з ним перебувала неповнолітня дитина.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    П’яний депутат у Кривому Розі стріляв з балкону
    П’яний депутат у Кривому Розі стріляв з балкону

    Стрілянина велася з травматичної зброї, постраждалих немає.

    Поліцейські виявили в квартирі депутата травматичний пістолет, навчальну гранату Ф-1 та іншу зброю, дозвільних документів не було.

    Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї.

    Читайте також
    депутати стрільба Кривий Ріг алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ