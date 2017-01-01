П’яний депутат у Кривому Розі стріляв з балкону
- Сьогодні, 13:16
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Розсилка
Володимир Хотькін
Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї
Увечері 25 грудня мешканці Кривого Рогу повідомили поліцію про стрілянину, яку влаштував їхгній сусід з балкону.
Про це повідомляє «Первый городской».
У багатоповерхівці очевидці повідомили, що депутат Саксаганської райради від фракції «За рідне місто» Володимир Хотькін стріляє з балкона власної квартири, при чому поряд з ним перебувала неповнолітня дитина.
Стрілянина велася з травматичної зброї, постраждалих немає.
Поліцейські виявили в квартирі депутата травматичний пістолет, навчальну гранату Ф-1 та іншу зброю, дозвільних документів не було.
Дружина депутата Хотькіна написала також на чоловіка заяву в поліцію с приводу насильства у сім'ї.