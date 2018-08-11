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    П’яний мажор погрожує журналістці: У твоїх дітей не буде мами

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    П’яний мажор погрожує журналістці: У твоїх дітей не буде мами

    Андрій Бузинарський, що скоїв п’яне ДТП у Рівному, заявив, що журналістці Інні Білецькій проламають голову

    Андрій Бузинарський, якого у Рівному патрульна поліція зупинила за кермування у стані алкогольного сп’яніння, пригрозив журналістці Інні Білецькій, яка знаходилась на місці ДТП, вбивством. Відповідне відео журналістка оприлюднила у себе на Facebook.

    Між журналісткою та водієм сталася така розмова:

    – Ти думаєш, що ти будеш усе життя їздити і тобі нічого не буде?
    – Ні, я не думаю, що я буду все життя їздити, я думаю, що тобі просто башку сьогодні проламають, або завтра.І ти будеш як мінімум трупом, а як максимум [нерозбілриво]. В тебе діти є?
    – Чого ти мене питаєш за моїх дітей?
    – А не буде більше мами в них.

    Нагадаємо, у Рівному Андрій Бузинарський скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердило освідування. При цьому сам Бузинарський під запис на відео зізнався, що заходиться у стані як алкогольного, так і наркотичного сп’яніння.

    У Бузинарського вилучили посвідчення водія. При цьому у нього не було при собі техпаспорта на автомобіль, а самого його вже вчетверте оформляють по статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

    Його батько, Михайло Бузинарський, очолював на Рівненщині партію «Український вибір» Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. Тепер Бузинарський очолює обласний осередок партії «За життя».

    У квітні 2018 року у Рівному зупинили водія за підозрою в кермуванні авто у стані наркотичного сп'яніння. Кермувальником виявився син колишнього керівника партії «Український вибір» на Рівненщині Михайла Бузинарського Андрій Бузинарський.

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