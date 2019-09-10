П’яний водій на Буковині збив на смерть дитину

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Водій керував автівкою у нетверезому стані

У селищі Красноїльськ, що у Чернівецькій області, водій у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся із квадроциклом, яким керував восьмирічний хлопчик. Від отриманих травм дитина загинула на місці аварії.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

«Поліцейські встановили: керуючи автомобілем Volkswagen на іноземній реєстрації, 21-річний місцевий житель допустив зіткнення з квадроциклом під керуванням 8-річного односельця, який раптово виїхав з прилеглої вулички. Зі слів очевидців, автівка рухалася з перевищенням допустимого швидкісного режиму. Від отриманих під час зіткнення травм малолітній учасник автопригоди помер на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що за результатами обстеження на вміст алкоголю в крові за допомогою алкотестера Drager встановлено, що водій керував автівкою у нетверезому стані.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться досудове розслідування. Для з’ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз.