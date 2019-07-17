Шість країн в Радбезі ООН зробили спільну заяву по Україні



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Члени Радбезу ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія зробили спільну заяву після засідання Радбезу ООН щодо закону про українську мову.

Про це йдеться в повідомлення Постійного представництва України при ООН в Facebook.

Відповідну заяву виголосив постійний представник Великобританії при ООН і у Світовій організації Джуліан Брейтуейт.

«Ми як держави-члени Євросоюзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські суду згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня», - заявив постпред Великобританії.

Також члени Радбезу ООН продовжують закликати РФ відновити навігацію в Азовському морі.

«Ми також продовжуємо закликати Росію відновити свободу навігації в Азовському морі. Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підігрівати конфлікт і утримається від дій, що ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод, які передбачають повне відновлення контролю влади над територіями, описаними в угоді. Зокрема, Росія повинна припинити свою фінансову підтримку сепаратистів і припинити видавати паспорти українським громадянам на Донбасі», - додав він.

Шість країн також заявили, що засуджують неприйнятну атаку на санітарний автомобіль біля Водяного, яка відбулася 1 липня. Крім того, за словами Брейтвейта, країни засуджують дії, що перешкоджають або загрозливі діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, і закликають обидві сторони повністю виконувати Мінські угоди.

«Ми заохочуємо участь Росії і України в зустрічі на рівні політичних радників у нормандському форматі в Парижі 12 липня, також як і успішне розведення сил і засобів в Станиці Луганської в липні. Ми наполягаємо, що Рада Безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, так як ситуація в Україні є предметом міжнародного занепокоєння», - заявив дипломат.

Крім того, він зазначив, що завтра, 17 липня, відзначається п'ята річниця збиття літака рейсу МН17, яке призвело до смерті 298 людей.

«Сім'ї і друзі загиблих заслуговують правосуддя. Ми закликаємо всі сторони, зокрема Російську Федерацію, в повній мірі співпрацювати з JIT, а кримінальне провадження в Нідерландах встановити відповідальність за сбитие MH17 згідно з резолюцією РБ ООН 2166», - додав він.