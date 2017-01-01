Рабінович: Бюджет-2018 спрямований лише на те, щоб ще рік годувати чиновників

Розроблений Кабміном законопроект - це бюджет поліцейської держави, заявив Рабінович

У нинішньої влади немає ніякого плану будівництва та розвитку України, у неї є тільки бюджет «проїдання» країни, покликаний ще рік годувати чиновників. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі одеського телеканалу «Перший міський», коментуючи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розроблений Кабміном законопроект - це бюджет поліцейської держави, заявив Рабінович

У нинішньої влади немає ніякого плану будівництва та розвитку України, у неї є тільки бюджет «проїдання» країни, покликаний ще рік годувати чиновників. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі одеського телеканалу «Перший міський», коментуючи підготовлений Кабінетом міністрів законопроект про Державний бюджет на 2018 рік.

Рабінович пояснив, що розроблений Кабміном законопроект - це бюджет поліцейської держави, де витрати збільшені тільки на всі «репресивні» апарати, при цьому заморожені всі можливості індексації зарплат, пенсій та інших соціальних виплат.

«Бюджетом передбачено, що всі прокурори і детективи будуть отримувати по 30-40 тис. на місяць. У той час як лікарі і вчителі, як і раніше працюють за 2-3 тисячі. Виходить, силовики добре працювати можуть тільки за високі зарплати, а всі решта - за мізерні гроші! Це бюджет поліцейської держави, в якому збільшено видатки на абсолютно всі репресивні апарати. Причому, зафіксовані і не будуть індексуватися ні пенсії, ні стипендії. Якщо вони гривню обрушать, а вони її обрушать по-любому, то нікого не цікавить, як ти будеш виживати. Тобто, абсолютно не врахована інфляція! Гривня буде по 70, а зарплати, пенсії та інші соцвиплати залишаться на колишньому рівні. Це страшна річ, зафіксована в законі під назвою «Бюджет», - заявив парламентарій.

«Будь-який бюджет повинен бути бюджетом розвитку. Він повинен дати українцям можливість в наступному році жити трохи краще. Інакше для чого ми його проїдаємо, накладаючи на дітей і онуків по 10 тисяч доларів боргу за кредити від МВФ?», - висловив обурення Рабінович.

Народний депутат підкреслив, що тому за Держбюджет на 2018 рік голосувати не збирається.