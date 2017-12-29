Рабінович: Чиновники з-за кордону після провалу реформ виїхали з країни з мільярдами

«Реформатори» отримували мільйонні зарплати, не проводячи ніяких реформ, - обурився політик

Іноземні «реформатори», які були запрошені на державні посади в Україні, отримуючи мільйонні зарплати, так і не змогли допомогти нашій країні і провести якісні реформи, а після провалу разом із заробленими грошима просто зникли. Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne висловив народний депутат, лідер політичної партії «За



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Вадим Рабінович

«Реформатори» отримували мільйонні зарплати, не проводячи ніяких реформ, - обурився політик

Іноземні «реформатори», які були запрошені на державні посади в Україні, отримуючи мільйонні зарплати, так і не змогли допомогти нашій країні і провести якісні реформи, а після провалу разом із заробленими грошима просто зникли. Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne висловив народний депутат, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович, коментуючи питання про те, чи потрібно для побудови «Швейцарії Східної Європи» в нашій країні запрошувати до нас справжніх швейцарців.

«Давайте залишимося тими, хто ми є. Нам не треба нікого запрошувати. Уже завозили реформаторів. Деканоїдзе (екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. - Ред.) і Згуладзе (колишня заступник глави МВС Ека Згуладзе. - Ред.), які нам реформували патрульну поліцію, разом з 26 млрд випарувалися на просторах Парижа. Реформатор з «Укрзалізниці» - Бальчун (екс-глава «Укрзалізниці» Войцех Бальчун. - Ред.), якого нам піднесли, як єдиного, хто може врятувати нашу країну, - отримуючи «зелені» зарплати, зник на просторах Європи. Ще Абромавічус (екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. - Ред.) - той не зник, він повернувся назад, приватизував незаконно 26 гектарів лісу і тепер розповідає нам, як він чудово все зробив, просто його не до кінця зрозуміли. Я можу без кінця розповідати про ці «реформаторів»! Про ту ж Яресько (екс-міністр фінансів України Наталія Яресько. - Ред.), яка зараз, знявши українську вишиванку, стала міністром фінансів Пуерто-Ріко. Можу ще Квіташвілі (екс-міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. - Ред.) згадати, який «реформував» медицину ще до Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. - Ред.). І ніхто з них ні за що не відповів - «реформатори» отримували мільйонні зарплати, не проводячи ніяких реформ», - обурився політик.

За словами парламентарія, наймаючи на високі державні посади іноземців, уряд демонструє свою недовіру українцям і принижує їх гідність.

«Ось ще одна «радісна» новина для українського народу. Поляк Станчак (Павло Станчак. - Ред.) буквально пару днів назад був призначений главою «Укртрансгазу». Тобто уряд продовжує не вірити українцям. Сьогодні для того, щоб зайняти якийсь більш-менш важливий економічний пост в нашій країні, в першу чергу, треба не народитися в Україні і не мати українського паспорта. І тоді ти тут найзолотіший! Це і є ознакою найгіршого зовнішнього управління», - висловив обурення народний депутат.

Він зазначив, що за запрошених іноземних «реформаторів», які заробили в Україні мільярди, нічого не побудувавши, ніхто так і не відповів, зате влада робить вигляд, ніби все добре і продовжує призначати нових закордонних управлінців.

Крім того, політик акцентував увагу на тому, що з України продовжують робити виключно силову держава, збільшуючи зарплати тільки правоохоронцям.

«До того ж сьогодні оголошено, що Генеральна прокуратура буде розширена. Раніше нам обіцяли, що скоротять, але замість цього розширюють. Зарплати підняли - збільшуються зарплати поліції, СБУ, ГПУ. Будуємо силову державу! Десятки тисяч повинні отримувати детективи, тому що інакше вони працювати не будуть, а решта - нехай працюють, як хочуть», - сказав Рабінович.