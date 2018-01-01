Рабінович: після відставки Гонтаревої наша головна мета - відсторонення Супрун

Нардеп анонсував мітинги біля МОЗ щодо відставки Супрун

Після зняття з посади глави Національного банку Валерії Гонтаревої головним завданням політичної партії «За життя» на 2018 рік є відсторонення від займаної посади в. о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це заявив народний депутат, лідер партії Вадим Рабінович в ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі



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Нардеп Вадим Рабінович

Нардеп анонсував мітинги біля МОЗ щодо відставки Супрун

Після зняття з посади глави Національного банку Валерії Гонтаревої головним завданням політичної партії «За життя» на 2018 рік є відсторонення від займаної посади в. о. глави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це заявив народний депутат, лідер партії Вадим Рабінович в ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі NewsOne.

«Наша партія буде домагатися звільнення недоученого фельдшера з США, найбільшого «українського горя» - в. о. голови МОЗ Супрун, дії якої вбивають вітчизняну медицину і спрямовані проти народу України. Так звана «медична реформа», яку здійснює влада , не відповідає головним цілям перетворень цієї сфери: вона не продовжує людям життя, не регулює ціни на ліки, не робить лікування людей доступнішими. Отже, реформа є провальною, значить, треба Супрун звільняти», - переконаний парламентарій.

Як приклад «провальної діяльності МОЗ» нардеп навів ситуацію із захворюваністю на кір.

«У 2017 році показники захворюваності на кір збільшилися в 46 разів (!) В порівнянні з попереднім роком, тільки за місяць нового року майже стільки ж захворіло, скільки в минулому році. Діти вмирають, але Міністерство охорони здоров'я не вжило належних заходів! Вакцини терміново почали купувати тільки зараз, коли вже розпал епідемії. В результаті Супрун заявила, що ця епідемія, виявляється, прийшла в Україну з Румунії. Це абсурд, невже цього не бачить ніхто!»- обурився народний депутат.

Він зазначив, що відставка Уляни Супрун з поста в. о. міністра охорони здоров'я стане ключовим завданням його політ сили на цей рік.

«Партія внесла значну лепту в те, щоб Гонтареву таки відправлять у відставку, - ми проводили мітинги біля Нацбанку, вимагали відповідальності за знищення національної валюти. І ми добилися свого, хоча і далі будемо домагатися кримінальної відповідальності. Тепер я оголошую 2018 й «роком відсторонення Супрун». Я вже подав до суду на прем'єр-міністра щодо її незаконного перебування на посаді в. о. міністра, адже вона займає цю посаду значно довше законних чотирьох місяців. Тепер ми маємо намір публічними методами і акціями протесту домогтися відставки Супрун. Ми прийдемо під МОЗ, будемо говорити про те, про що знає вже весь народ України. І ми обов'язково доб'ємося свого - ми не дамо Супрун знищити наших людей!»- резюмував Рабінович.