Рабінович закликав до об'єднання усі політисили, орієнтовані на південь і схід України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович закликає об'єднуватись

Нардеп, перш за все, із закликом об'єднатися звернувся до Опозиційному блоку

Народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович закликав всі опозиційні політичні сили країни, що мають підтримку виборців південного сходу і центру, зокрема Опозиційний блок, усунути розбіжності і консолідуватися в боротьбі за порятунок України. Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я хочу звернутися до політичних сил, які мають мандат довіри південного сходу і центру України, до громадських організацій та об'єднань. Ми з вами не маємо права сьогодні з'ясовувати взаємини між собою, тому що виборці віддавали нам свої голоси, щоб ми боролися з цією владою, а не один з одним. Зараз як ніколи необхідно усунути всі конфлікти і непорозуміння, які стоять на шляху широкої політичної консолідації», - переконаний нардеп.

Перш за все, із закликом об'єднатися він звернувся до Опозиційному блоку, закликавши політсилу забути про розбіжності.

«В першу чергу я звертаюся до Опозиційного блоку: іноді ми були некоректні в діях один до одного, але зараз все протистояння і непорозуміння між нами потрібно припинити, адже відсутність єдності призводить до того, що влада відчуває себе безкарно, розбиваючи нас на різні групи, продовжуючи проводити політику знищення України», - висловив упевненість депутат.

Він запропонував представникам Опоблоку почати переговори про створення консолідованого політичного об'єднання.

«Пропоную перегорнути сторінку і почати переговори про створення потужного консолідованого політичного об'єднання, яке в змозі зупинити бойові дії на Донбасі, запобігти економічній катастрофі і врятувати країну. Нам потрібно підпорядкувати свої амбіції та особисті інтереси інтересам наших виборців. Нам не пробачать, якщо ми упустимо сьогодні шанс для консолідації. Зрештою, я зроблю для такої консолідації все від мене залежне. Виборці вимагають від нас об'єднати наші сили. Разом ми переможемо!», - упевнений Рабінович.

На його думку, тільки консолідація основних політсил південного сходу і центру допоможе Україні вижити.

«Сьогодні мова йде вже про виживання України. З кожним днем стає все більш ясним, що тільки консолідація і об'єднання здорових політичних сил може врятувати країну і вивести її з кризи», - написав політик.