Рабінович: Закон про освіту необхідно не виправляти або дописувати, а скасовувати

Нардеп розповів, що в угорського уряду є три вимоги до української влади щодо мовної політики

Прийнятий Верховною Радою закон про освіту не відповідає інтересам українців, а тепер ще й став каменем спотикання у відносинах України з низкою країн і міжнародних організацій. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.



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Вадим Рабінович розкритикував закон про освіту

Нардеп розповів, що в угорського уряду є три вимоги до української влади щодо мовної політики

Прийнятий Верховною Радою закон про освіту не відповідає інтересам українців, а тепер ще й став каменем спотикання у відносинах України з низкою країн і міжнародних організацій. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Наша влада хоче дружити з усіма, але послідовно домагається зворотного ефекту. В першу чергу тому, що чиновники не компетентні ні у внутрішній, ні в зовнішній політиці. Сьогодні у нас майже не залишилося друзів на міжнародній арені: з Росією військовий конфлікт, з Польщею - гризня на історичному ґрунті, з Угорщиною - конфлікт через закон про освіту», - написав політик.

Рабінович зазначив, що невдоволення даними освітнім законом висловили і ряд шанованих міжнародних організацій.

«І добре, якщо б тільки з Угорщиною. Але невдоволення цим документом висловили ряд міжнародних організацій. Зокрема, авторитетна Венеціанська комісія у своїх висновках щодо прийнятого українського закону про освіту заявила про загрозу дискримінації мов національних меншин (в тому числі російської і угорської) і зажадала, щоб в закон були внесені правки», - нагадав парламентарій.

Він підкреслив, що наші чиновники назвали висновки комісії збалансованими і закликали сусідні країни до конструктивного діалогу.

«Однак, на переконання угорської сторони, комісія підтвердила, що Україна з цим законом йде врозріз зі своєю власною Конституцією і міжнародними зобов'язаннями. І в Будапешті справедливо вважають, що рекомендації Венеціанської комісії не можуть тлумачитися двома способами», - написав Рабінович.

Нардеп додав, що в угорського уряду є три вимоги до української влади щодо мовної політики, і перерахував їх.

«Від нас вимагають не обмежувати вже отримані права, вести переговори з нацменшинами і повністю виконувати рекомендації Венеціанської комісії. Інакше - увага – «Угорщина не може підтримувати прагнення України в міжнародній політиці до тих пір, поки не відбудуться зміни», - це слова глави угорського МЗС. Нагадаю, в ООН також закликали зміцнювати позиції української мови без шкоди для мов нацменшин», - констатував депутат.

Він також розкритикував і інші позиції законопроекту, які, на його думку, розходяться з інтересами українців.

«При цьому, мало того, що даний закон абсолютно збитковий з точки зору мовної політики, так ще в ньому прописано все, щоб перетворити наших дітей в дурних, зате фізично сильних рабів. І правильно - навіщо нам алгебра з геометрією, коли можна дати дітям більше уроків фізкультури? У підсумку, цей закон допомагає лише утворення все нових проблем, але ніяк не покращує якість освіти наших дітей. Його необхідно не виправляти і дописувати, а скасовувати - і приймати новий, зважений документ, спрямований на благо наших дітей», - додав Рабінович.