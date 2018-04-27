Рабінович: Знаєте, де наші дороги? Вони розчинилися у віллах Льовочкіна і вишках Бойка

Лідер партії «За життя» зазначив, що проблеми з дорогами в Україні пов'язані не тільки з відкатами, а й з повною відсутністю контролю над виконанням ремонтних робіт

Оголосивши в Україні «рік доріг», уряд дав відмашку на розкрадання бюджетних грошей, призначених на ремонт трас, адже за фактом українські дороги «розчиняються» у віллах Сергія Льовочкіна і вишках Юрія Бойка (лідери Опозиційного блоку, - ред.). Таку заяву зробив народний депутат України, лідер політичної партії «За



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Вадим Рабінович

Лідер партії «За життя» зазначив, що проблеми з дорогами в Україні пов'язані не тільки з відкатами, а й з повною відсутністю контролю над виконанням ремонтних робіт

Оголосивши в Україні «рік доріг», уряд дав відмашку на розкрадання бюджетних грошей, призначених на ремонт трас, адже за фактом українські дороги «розчиняються» у віллах Сергія Льовочкіна і вишках Юрія Бойка (лідери Опозиційного блоку, - ред.). Таку заяву зробив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

«На початку року прем'єр-міністр оголосив, що 2018 рік буде «роком доріг». Розумна людина знає, що в цьому році влада буде заробляти на дорогах, і розмір відкатів з 20-30% підніметься до рекордних 99%. Доріг просто немає! Очевидно, що величезні гроші, які Кабмін виділить на реконструкцію трас, підуть на відкати чиновникам. Я сам, повертаючись з Одеси до Києва, відчув результати роботи «Укравтодору». Коли їдеш по нашим дорогам, складається враження, що дорога потрапила під обстріл! Їздити неможливо, вся країна це бачить і знає! Влада просто зариває кошти в асфальт, набиваючи при цьому кишені. Знаєте, де в результаті наші дороги? Вони розчинилися в офшорах чиновників, у віллах Льовочкіна або вишках Бойка», - обурився парламентарій.

Лідер партії «За життя» зазначив, що проблеми з дорогами в Україні пов'язані не тільки з відкатами, а й з повною відсутністю контролю над виконанням ремонтних робіт.

«Вражає, але у нас фінансової інспекції в країні немає. Сир і миші залишилися один на один, ніхто не стежить і не контролює, як витрачається бюджет, а уряд вже двічі не звітує в Раді! Парадоксально ще те, що після мільярдних вливань в минулому році, ремонтники, які не досягли бажаного результату, в цьому році отримали від уряду в рази більше коштів. Виходить, що якість виконаної роботи ніхто не перевіряє, колосальні гроші на ремонт виділяються, при цьому велику частину просто розкрадають! У нас же кожну маленьку дорогу будує офшорна компанія!»- висловив обурення Вадим Рабінович.