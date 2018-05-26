Рада ЄС хоче посилити гарантії авторського права



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постачальникам послуг доведеться отримати дозвіл від правовласників

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) підтримав проекту директиви, спрямованої на адаптацію правил авторського права ЄС до цифрового середовища.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, документ, серед іншого, спрямований на постачальників послуг Інтернету, основною метою яких (або однією з головних цілей) є надання доступу до великої кількості контенту, захищеного авторським правом, який завантажують користувачі.

«Постачальникам послуг доведеться отримати дозвіл від правовласників. Якщо цього не станеться, наприклад, тому що правовласники не хочуть укласти угоду, постачальник послуг повинен запобігти наявності робіт, ідентифікованих правовласниками. В іншому випадку вони будуть вважатися відповідальними за порушення авторських прав», – пропонує комітет.

Зауважується, що будуть обов’язкові винятки або обмеження загальних правил авторського права для ілюстрацій, що використовуються для навчання в цифровому середовищі та для закладів культурної спадщини, таких як публічні бібліотеки, музеї та архіви.

У комітеті постійних представників країн-членів ЄС наголошують, що всі види контенту сьогодні є легко доступними в інтернеті, і поширення творчого контенту через інтернет сприяє культурному розмаїттю, проте це має узгоджуватися з відповідним рівнем захисту та справедливою винагородою для творців контенту.