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    Рада ЄС продовжила санкції проти М'янми

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    Санкції діятимуть щонайменше до 30 квітня 2020 року - Рада ЄС продовжила санкції проти М'янми
    Санкції діятимуть щонайменше до 30 квітня 2020 року

    Санкційний режим включає ембарго на зброю і оснащення, яке може бути використано з метою внутрішніх репресій

    Рада ЄС у понеділок продовжила на рік, до 30 квітня 2020 року, обмежувальні заходи щодо М'янми.

    «Санкційний режим включає ембарго на зброю і оснащення, яке може бути використано з метою внутрішніх репресій; заборону на експорт товарів подвійного призначення, що застосовуються військовими або прикордонною поліцією, і обмеження на експорт устаткування, призначеного для відстеження засобів зв'язку і придатного для використання з метою внутрішніх репресій», - повідомила прес-служба Ради ЄС.

    Окрім того, заборонені військова підготовка збройних сил М'янми і військове співробітництво з ними.

    У комюніке уточнюється, що продовження поширюється також на індивідуальні санкції щодо 14 осіб, яких в ЄС вважають відповідальними за серйозні порушення прав людини народності рохінджа і цивільного населення та етнічної меншини в штатах Ракхайн, Качин і Шан.

    Підпадають під санкції особи, котрі є офіцерами високого рангу збройних сил і прикордонної поліції М'янми, зазначається в документі.

    Рішення Ради ЄС прийнято за письмовою процедурою і буде опубліковано 30 квітня в «Офіційному журналі» Євросоюзу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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