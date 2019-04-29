Рада ЄС продовжила санкції проти М'янми
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Санкційний режим включає ембарго на зброю і оснащення, яке може бути використано з метою внутрішніх репресій
Рада ЄС у понеділок продовжила на рік, до 30 квітня 2020 року, обмежувальні заходи щодо М'янми.
«Санкційний режим включає ембарго на зброю і оснащення, яке може бути використано з метою внутрішніх репресій; заборону на експорт товарів подвійного призначення, що застосовуються військовими або прикордонною поліцією, і обмеження на експорт устаткування, призначеного для відстеження засобів зв'язку і придатного для використання з метою внутрішніх репресій», - повідомила прес-служба Ради ЄС.
Окрім того, заборонені військова підготовка збройних сил М'янми і військове співробітництво з ними.
У комюніке уточнюється, що продовження поширюється також на індивідуальні санкції щодо 14 осіб, яких в ЄС вважають відповідальними за серйозні порушення прав людини народності рохінджа і цивільного населення та етнічної меншини в штатах Ракхайн, Качин і Шан.
Підпадають під санкції особи, котрі є офіцерами високого рангу збройних сил і прикордонної поліції М'янми, зазначається в документі.
Рішення Ради ЄС прийнято за письмовою процедурою і буде опубліковано 30 квітня в «Офіційному журналі» Євросоюзу.
Джерело: Інтерфакс-Україна