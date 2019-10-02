Рада підтримала перезавантаження НАЗК



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Нового главу НАЗК призначить Кабмін після відкритого конкурсу

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила президентський законопроект №1029 про перезавантаження Національного агентства із запобігання корупції. Таке рішення було прийнято на засіданні в середу, 2 жовтня.

За законопроект проголосували 237 народних депутатів. Прийнятий законопроект передбачає відмову від колегіальної відповідальності членів НАЗК, її буде покладено на голову агентства. Главу агентства призначатиме Кабінет міністрів за результатами відкритого конкурсного відбору.

Чинний склад НАЗК буде розпущений з дня набуття законом чинності. У нього зараз входять Олександр Мангул (глава), Станіслав Патюк (заступник голови), Наталія Корчак, Олександр Серьогін і Олександр Скопич. Також будуть достроково звільнені керівник апарату і його заступники, а також члени громадської ради при НАЗК.

Протягом п'яти днів після набуття законом чинності Кабінет міністрів повинен призначити тимчасово виконуючого обов'язки глави НАЗК.

У рамках перезавантаження агентство має отримати повний доступ до реєстрів для автоматичної перевірки декларацій. Проект закону також покликаний усунути деякі інші недоліки, які містяться в законі про запобігання корупції, в тому числі винятки, що дозволило депутатам Верховної Ради IX скликання не подавати декларацію при вступі на посаду.

Також буде скасовано необхідність подавати декларації представниками громадськості та особами, які не здійснюють функції держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Рада створила тимчасову спецкомісію з питань ветеранів. Комісія діятиме протягом року. У повноваження комісії входить аналіз правових актів, що стосуються ветеранів війни, а також внесення на розгляд Ради пропозицій щодо розвитку відповідного законодавства.