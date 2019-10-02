Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань правового статусу ветеранів війни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутата Ради від фракції «Європейська солідарність» Яну Зінкевич обрано головою ТСК

Головою комісії обрано депутата Ради від фракції «Європейська солідарність» Яну Зінкевич, заступником голови ТСК - депутатку від фракції «Голос» Лесю Василенко

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань правового статусу ветеранів війни з терміном роботи один рік. За прийняття проекту постанови №2153 проголосували 340 депутатів при мінімально необхідних 226.

Тимчасова слідча комісія буде здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів із питань правового статусу ветеранів війни, в тому числі їхнього соціального захисту, подавати відповідні висновки й рекомендації на розгляд Ради, аналізувати відповідність підзаконних нормативно-правових актів із питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовувати питання своєчасності їхнього прийняття.

Крім цього, ТСК вноситиме на розгляд Ради або комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.

Головою комісії обрано депутата Ради від фракції «Європейська солідарність» Яну Зінкевич, заступником голови ТСК - депутатку від фракції «Голос» Лесю Василенко.

До складу комісії також увійшли Мар'яна Безугла, Вадим Галайчук, Данило Гетманцев, Тетяна Циба, Олексій Устенко (всі - фракція «Слуга народу»), Ірина Фріз («Європейська солідарність»), Ірина Констанкевич (депутатська група «За майбутнє»), Наталя Королевська («Опозиційна платформа - За життя»), Михайло Цимбалюк («Батьківщина»).

Зазначимо, фракції «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Голос» у Верховній Раді закликають президента Володимира Зеленського пояснити на засіданні парламенту «формулу Штайнмаєра».

Джерело: Українські новини