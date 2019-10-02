Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань правового статусу ветеранів війни
Головою комісії обрано депутата Ради від фракції «Європейська солідарність» Яну Зінкевич, заступником голови ТСК - депутатку від фракції «Голос» Лесю Василенко
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань правового статусу ветеранів війни з терміном роботи один рік. За прийняття проекту постанови №2153 проголосували 340 депутатів при мінімально необхідних 226.
Тимчасова слідча комісія буде здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів із питань правового статусу ветеранів війни, в тому числі їхнього соціального захисту, подавати відповідні висновки й рекомендації на розгляд Ради, аналізувати відповідність підзаконних нормативно-правових актів із питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовувати питання своєчасності їхнього прийняття.
Крім цього, ТСК вноситиме на розгляд Ради або комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.
Головою комісії обрано депутата Ради від фракції «Європейська солідарність» Яну Зінкевич, заступником голови ТСК - депутатку від фракції «Голос» Лесю Василенко.
До складу комісії також увійшли Мар'яна Безугла, Вадим Галайчук, Данило Гетманцев, Тетяна Циба, Олексій Устенко (всі - фракція «Слуга народу»), Ірина Фріз («Європейська солідарність»), Ірина Констанкевич (депутатська група «За майбутнє»), Наталя Королевська («Опозиційна платформа - За життя»), Михайло Цимбалюк («Батьківщина»).
Зазначимо, фракції «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Голос» у Верховній Раді закликають президента Володимира Зеленського пояснити на засіданні парламенту «формулу Штайнмаєра».
Джерело: Українські новини